У Кременчуці Полтавської області з підозрою на коронавірус госпіталізували студента Кременчуцького національного університету.

Чоловік був госпіталізований увечері 12 березня в інфекційне відділення лікарні інтенсивного лікування Кременчука. Медики взяли аналізи та направили до Полтави. Наразі очікуються результати. Пацієнт знаходиться в окремому боксі.

У студента раптово піднялася температура тіла до 39 градусів, і він звернувся в швидку допомогу, щоб виключити коронавірус.

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Студент повернувся в Україну 5 березня. До цього він перебував у Швеції, Фінляндії та Естонії. Він сам звернувся до лікарів після того, як у нього підвищилася температура тіла до 39 градусів.

Наразі в Україні зафіксовано три випадки коронавірусу. Двоє хворих перебувають у Чернівецькій області, один – у Житомирській.