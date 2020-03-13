Ємець ініціював позачергове засідання Ради для ухвалення закону про коронавірус

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець ініціював позачергове засідання нардепів Верховної Ради для голосування за законопроект, який передбачає низку заходів для захисту України від розповсюдження коронавірусної інфекції.

Про це повідомив урядовець перед засіданням Кабміну.

– Ми повинні захистити Україну від коронавірусу і мінімізувати розповсюдження інфекції. Для цього потрібно об’єднатися усім гілкам влади та усім політичним силам.

Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної ради, на якому ухвалити відповідний закон, – заявив Ілля Ємець.