Ємець ініціював позачергове засідання Ради для ухвалення закону про коронавірус

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець ініціював позачергове засідання нардепів Верховної Ради для голосування за законопроект, який передбачає низку заходів для захисту України від розповсюдження коронавірусної інфекції.
Про це повідомив урядовець перед засіданням Кабміну.
– Ми повинні захистити Україну від коронавірусу і мінімізувати розповсюдження інфекції. Для цього потрібно об’єднатися усім гілкам влади та усім політичним силам.
Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної ради, на якому ухвалити відповідний закон, – заявив Ілля Ємець.
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За п’ять днів з моменту призначення міністр охорони здоров’я разом із командою відновили санітарно-епідеміологічну службу із села до Києва.
– У цьому штабі цілодобово працюють найбільш знакові фахівці з епідеміологічної служби, яка була зруйнована. Це ми вже зробили. Всі служби медичні, які відповідають за попередження коронавірусу в країні, мають контакт через спеціальну комісію, яка утворена при уряді, – зазначив Ємець.
Нагадаємо, станом на 13 березня в Україні зафіксовано 3 випадки коронавірусу. Так, двоє хворих перебувають у Чернівецькій області, один – у Житомирській.