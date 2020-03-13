Президент України Володимир Зеленський 13 березня скликає засідання Ради національної безпеки та оборони щодо закриття кордонів через загрозу коронавірусу.
Про це повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель.
Вона зазначила, що темою засідання РНБО є безпекова ситуація в країні. Деталі засідання повідомлять після його завершення.
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Нагадаємо, в Україні з 12 березня діє карантин, який, зокрема, передбачає закриття 170 з 219 пунктів пропуску.
Однак зараз всі пункти пропуску через український кордон працюють в штатному режимі.
Станом на 13 березня в’їзд іноземцям на свою територію заборонила Словаччина. Але українські пункти пропуску на кордоні з країною працюють.
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