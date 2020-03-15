Всесвітній день захисту прав споживачів щороку відзначають 15 березня. Ця дата була встановлена у річницю виступу президента США Джона Кеннеді у Конгресі в 1962 році.

Тоді він сформулював чотири головних права споживача:

право на безпеку;

право на якість товарів і послуг;

право на достовірну інформацію про них;

право захищати свої споживацькі претензії в суді.

У 1983 році 15 березня було закріплене у міжнародному календарі святкових дат.

Читайте: Як повернути гроші за товар – три умови

В Україні права споживачів регулюються і захищаються відповідним законодавством.

П’ять прав споживачів, про яких мало хто пам’ятає, зібрали Факти ICTV.

Споживач має право:

1. на відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок дефекту продукції;

2. замінити товар неналежної якості на такий самий або аналогічний, якщо він є в наявності у продавця.

Щоб довести, що він був неналежної якості продавець (за свій рахунок) повинен організувати експертизу у триденний термін з дня одержання від споживача письмової згоди на цю дію;

3. звернутися до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;

4. на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, виробника;

5. відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків. Це можна зробити, якщо виконавець своєчасно не почав виконання зобов’язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений термін стає неможливим.

Якщо ж ви придбали товар, але побачили, що він зіпсований вже вдома, то відшкодувати гроші все одно можна.

Як отримати компенсацію за неякісні продукти – читайте на Фактах ICTV.