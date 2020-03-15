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Факти / Україна / Суспільство

Через коронавірус лікарні перенесуть планові операції

МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Вже завтра глава МОЗ підпише наказ, який буде зобов’язувати заклади охорони здоров’я переносити планові операції на пізніший термін, щоб ми звільняли заклади охорони здоров’я і були готові для надання якісної медичної допомоги, якої будуть потребувати українці, – заявив Ляшко.

Він додав, що наразі МОЗ працює над тим, аби перепрофільовувати заклади охорони здоров’я для прийому інфікваних пацієнтів.

– Ми спочатку визначили госпітальні бази для першого прийому хворих, але ми зараз активно працюємо, щоб перепрофільовувались ліжка, – пояснив лікар.

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До слова, міністр охорони здоров’я України заявив, що у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб.

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