Коли Україна закриває кордони на в’їзд?
16 березня 2020 року опівночі припиняється в’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства. Обмеження триватиме до 3 квітня 2020 року
Заборона на в’їзд може бути скасована чи продовжена в залежності від ситуації із поширенням коронавірусу в світі.
Чи зможуть українці повернутися додому під час карантину?
Так, усі українці мають право на перетин державного кордону для повернення на територію України, але тільки на особистому авто або за допомогою евакуації МЗС.
Заборона діє тільки на в’їзд чи також на виїзд з України?
Станом на зараз Україна не встановлювала обмежень на виїзд. Але інша країна, до якої виїжджає громадянин, може мати обмеження на в’їзд.
Що робити українцям, які перебувають за кордоном у відпустці чи з іншою метою?
Спробуйте повернутися в Україну до 0:00 у ніч з 16 на 17 березня.
Якщо не вдається це зробити, зареєструйтеся в системі ДРУГ. Це спеціальна система Міністерства закордонних справ України, в яку ви вносите свої дані і повідомляєте МЗС та всім закордонним дипломатичним установам про своє перебування у певній країні.
Зверніться до посольства або консульства у вашій країні перебування за телефоном гарячої лінії на офіційній сторінці, електронною поштою, чи на їхніх сторінках у соцмережах.
Як будуть працювати пункти пропуску?
Згідно з рішенням Уряду, продовжують працювати 123 пункти пропуску. 107 пунктів пропуску до 3 квітня припиняють свою роботу.
Повний перелік закритих пунктів пропуску, а також пунктів пропуску, в яких припинено пішохідне сполучення, можна знайти на сайті Кабінету Міністрів України.
Чи змінюється режим роботи закордонних дипломатичних установ?
МЗС України в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції по всьому світу повідомляє, що закордонні дипломатичні установи тимчасово, на один тиждень переходять на особливий режим, який передбачає дистанційну форму роботи зі зверненнями громадян та посилене опрацювання запитів громадян.
Особлива форма роботи передбачає, що дипломатичні установи за кордоном продовжать здійснювати свої функції у дистанційному режимі крім форс-мажорних випадків, де потрібні негайні консульські дії та функції, особливо пов’язані з пандемією.