16 березня 2020 року опівночі припиняється в’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства. Обмеження триватиме до 3 квітня 2020 року

Заборона на в’їзд може бути скасована чи продовжена в залежності від ситуації із поширенням коронавірусу в світі.