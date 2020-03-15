Коронавірус: мобільні оператори зробили безкоштовними дзвінки у роумінгу

Українці, які перебувають за кордоном, можуть безкоштовно телефонувати на номери державних гарячих ліній, наголошують в МЗС України.

– Ми дбаємо про кожного громадянина України, який у цей непростий час перебуває за межами нашої держави. Тому домовилися з трьома ключовими мобільними операторами України (Водафон, Лайфсел і Київстар) про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, українці за кордоном у спеціальній смс-розсилці отримають інформацію щодо зворотнього зв’язку з органами державної влади для оперативного вирішення нагальних питань.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні закликав українців відмовитись як від міжнародних поїздок, так і від подорожей всередині України.

– З 16 березня ми закриваємо пункти пропуску на кордонах та пасажирські сполучення України з іншими країнами. Тому закликаю громадян України, що перебувають за кордоном, найскоріше повернутись додому, – сказав глава уряду.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-2019

На 15 березня в Україні зареєстровано три лабораторно підтверджені випадки Covid-19: у Чернівецькій області – два та в Житомирській – один (летальний).

З початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 79 повідомлень про підозру на коронавірус, наразі досліджуються 12 зразків.

У світі зареєстровано 156 400 випадків Covid-19, з яких 73 968 (47,3%) осіб одужали.