Коронавірус – серед нас. Врятує усвідомлена самоізоляція – Соколова

Українці повинні відповідально поставитися до карантину, який запровадили на території країни через коронавірус, вважає ведуча і автор програми Факти тижня. 100 хвилин Оксана Соколова.

Ведуча та автор програми Факти тижня. 100 хвилин Оксана Соколова звернулася до українців із закликом відповідально поставитися до карантину, який запровадили на території країни.

Вона розповіла, що останнім часом її постійно питають про те, як вберегтися від коронавірусу.

Шукаючи відповіді, Соколова зізналася, що її дуже вразив графік поширення корнавірусу в китайській провінції Хубей.

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За її словами, офіційні та реальні показники на ньому дуже різняться, бо реальні випадки зараження почали фіксувати набагато раніше.

– Ці люди весь цей час ходили і заражали один одного ще до початку офіційної епідемії. Тому за кілька днів вона зросла до катастрофічних цифр, – додала Соколова.

На її думку, приблизно така ж ситуація зараз і в Україні.

– Епідемії немає, бо випадки просто не підтверджують офіційно. Я зараз не беруся коментувати – чому саме. Скажу тільки одне: вірус поміж нами точно є, і єдиний спосіб не дати йому ширитися – це свідома самоізоляція. Обмежити коло спілкування, не тусити, не ходити до барів, магазинів, за можливості. А літнім людям взагалі бажано не ходити в Ощадбанк чи на пошту, – вважає телеведуча.

Вона також навела ще один аргумент, чому кожен українець має бути відповідальним, навівши приклад Італії, де відразу, ще до оголошення карантину, захворіли тисячі людей.

– Тому наша доля в наших руках. Переходьте на режим роботи онлайн, самоізолюйтеся та будьте здорові! – підкреслила Соколова.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу. Жінка повернулася з Польщі без симптомів коронавірусної інфекції, однак вони з’явилися пізніше вже в Україні.

Станом на 15 березня зафіксовано тільки три випадки інфікування Covid-19.