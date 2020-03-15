Нова пошта виділить 25 млн для боротьби з Covid-19

Група компаній Нова Пошта у зв’язку з поширенням коронавірусу Covid-19 в Україні виділить 25 млн грн на закупівлю необхідного обладнання для ефективного лікування вірусних інфекцій в лікарнях.

На ці кошти будуть придбані засоби індивідуального захисту та інші матеріали, які допоможуть протистояти вірусу.

– Ми вирішили допомогти нашим лікарям у боротьбі з вірусною інфекцією і виділили на це 25 млн грн. Ми направимо їх на оснащення лікарень в Полтаві і Полтавській області. Я закликаю відповідальний бізнес, який працює в Україні, вчинити так само, – заявив співзасновник компанії В’ячеслав Клімов.

Читайте: Через коронавірус лікарні перенесуть планові операції

У свою чергу співвласник Нової Пшти Володимир Поперешнюк звернувся до медустанов з проханням інформувати суспільство про потребу в обладнанні та захисних матеріалах, щоб до ініціативи компанії могли доєднатися інші підприємці.

Він також звернувся до уряду з пропозицією розробити низку пільг для бізнесу на час кризи.

До слова, міністр охорони здоров’я України заявив, що у зв’язку з поширенням коронавірусу необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб.