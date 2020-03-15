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Факти / Україна

Погода в Україні на 15 березня (КАРТА)

Загалом температура повітря в Україні 15 березня буде в межах +2 …+6 градусів тепла.

Теплу погоду обіцяють на Закарпатті – від +6 до +8 градусів. Найхолодніше буде на Харківщині – від +1 до +3 градусів тепла.

Втім можливий і сильний вітер, який доходитиме до 7-12 метрів на секунду. Крім того, вночі температура повітря опуститься місцями до -5 градусів морозу.

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У Києві буде сонячно і без опадів. Вдень – +2 …+4 градуси, а вночі – -1 …-3.

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До слова, метеорологи прогнозують, що літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може сягати +40, що пов’язано зі змінами клімату.

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