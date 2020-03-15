PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Прибуття спецрейсу з евакуйованими українцями з Венеції

Літак SkyUp прибув у Бориспіль з евакуйованими українцями, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Як видно з трансляції, на летовищі пасажирів літака зустрічають автобуси і карета швидкої.

На кадрах видно, як люди у масках покидають борт і сідають в автобус.

Нагадаємо, три автобуси з українцями затримали, тому що Словенія закрила свій кордон для в’їзду з Італії, де поширюється коронавірус.

Ситуацію з українцями у Словенії, які застрягли на кордоні, коли поверталися з Італії до України, взяв під особистий контроль міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

15 березня о 16.00 літак авіакомпанії SkyUp вилетів в Італію, аби з Венеції евакуювати українців, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка