Прибуття спецрейсу з евакуйованими українцями з Венеції

Літак SkyUp прибув у Бориспіль з евакуйованими українцями, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Як видно з трансляції, на летовищі пасажирів літака зустрічають автобуси і карета швидкої.

На кадрах видно, як люди у масках покидають борт і сідають в автобус.

Нагадаємо, три автобуси з українцями затримали, тому що Словенія закрила свій кордон для в’їзду з Італії, де поширюється коронавірус.

Ситуацію з українцями у Словенії, які застрягли на кордоні, коли поверталися з Італії до України, взяв під особистий контроль міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

15 березня о 16.00 літак авіакомпанії SkyUp вилетів в Італію, аби з Венеції евакуювати українців, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.