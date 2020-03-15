У Чернівцях госпіталізували трьох людей з підозрою на Covid-19

У Чернівцях 15 березня до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізовано ще одного чоловіка з підозрою на Covid-19.

Також, за інформацією Чернівецької ОДА, до обласної дитячої клінічної лікарні привезли маму з дитиною.

– Всі ці пацієнти раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус. Зараз їм надають відповідну медичну допомогу, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу. Жінка повернулася з Польщі без симптомів коронавірусної інфекції, однак вони з’явилися пізніше вже в Україні.

Станом на 15 березня зафіксовано тільки три випадки інфікування Covid-19.