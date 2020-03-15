Україна евакуює 127 осіб, які перебувають у Венеції

Авіакомпанія SkyUp виконує евакуацію 127 осіб, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

123 особи – громадяни України.

4 особи – люди з посвідкою на тимчасове місце проживання.

На борт допущені тільки здорові люди.

Про це на брифінгу заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Близько 23.00 15 березня літак має приземлитися в аеропорту Бориспіль.

На борту літака перебувають працівники Центру медицини катастроф. Весь екіпаж забезпечено захисними масками та дезінфікуючими засобами, відповідно до рекомендацій МОЗ України для працівників транспортної галузі.

Після прибуття в Україну всі евакуйовані зобов’язані здійснити 14-денну самоізоляцію (домашній карантин).

Нагадаємо, три автобуси з українцями затримали, тому що Словенія закрила свій кордон для в’їзду з Італії, де поширюється коронавірус.

Ситуацію з українцями у Словенії, які застрягли на кордоні, коли поверталися з Італії до України, взяв під особистий контроль міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

15 березня о 16.00 літак авіакомпанії SkyUp вилетів в Італію, аби з Венеції евакуювати українців, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.