Україна евакуює 127 осіб, які перебувають у Венеції

Авіакомпанія SkyUp виконує евакуацію 127 осіб, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.
123 особи – громадяни України.
4 особи – люди з посвідкою на тимчасове місце проживання.
На борт допущені тільки здорові люди.
Про це на брифінгу заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Близько 23.00 15 березня літак має приземлитися в аеропорту Бориспіль.
На борту літака перебувають працівники Центру медицини катастроф. Весь екіпаж забезпечено захисними масками та дезінфікуючими засобами, відповідно до рекомендацій МОЗ України для працівників транспортної галузі.
Після прибуття в Україну всі евакуйовані зобов’язані здійснити 14-денну самоізоляцію (домашній карантин).
Нагадаємо, три автобуси з українцями затримали, тому що Словенія закрила свій кордон для в’їзду з Італії, де поширюється коронавірус.
Ситуацію з українцями у Словенії, які застрягли на кордоні, коли поверталися з Італії до України, взяв під особистий контроль міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
15 березня о 16.00 літак авіакомпанії SkyUp вилетів в Італію, аби з Венеції евакуювати українців, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.