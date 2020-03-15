У Єгипті закрили на карантин туристів з України, які відпочивали на курортах Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелях Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort5*, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

– Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на Covid-19 або підозр на зараження ним, наші туристи зможуть повернутися додому, – йдеться в повідомленні.

Українців просять зберігати спокій та підтримувати зв’язок з представниками МЗС, а також зі своїми турагентами – для отримання від них актуальної інформації щодо зворотних рейсів.

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Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу. Жінка повернулася з Польщі без симптомів коронавірусної інфекції, однак вони з’явилися пізніше вже в Україні.