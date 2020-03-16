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Факти / Україна

17 березня Україна прийме останні перед карантином авіарейси (СПИСОК)

Міністерство інфраструктури України опубліковало список міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті в пунктах пропуску на державному кордоні України 17 березня:

– Як ми і обіцяли, повертаємо українців додому, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-2019

Список авіарейсів 17 березня:

У Кабміні підкреслили, що список буде оновлюватися.

Нагадаємо, 14 березня уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ, МЗС і МВС забезпечити невідкладну евакуацію українців з Італії.

Джерело: Урядовий портал

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