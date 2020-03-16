Банківська система України готова до можливої кризи – НБУ

Українська банківська система наразі набагато краще підготовлена до кризових ситуацій, ніж це було у попередні роки.
Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій.
– Економічно Україна набагато краще підготовлена до кризових ситуацій, ніж це було в попередні роки – під час 2014 чи 2008 року. У нас стабільна, ліквідна, добре капіталізована банківська система, працює система плаваючого курсоутворення, не накопичуються значні дисбаланси.
Він також додав, що інфляція в Україні значно знижується.
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Олег Чурій також зазначив, що сподівається на підписання програми співпраці з МВФ. Якщо ця програма буде підписана, то Україна зможе більш впевнено пройти кризу.
Нагадаємо, з 12 березня в Україні діє карантин. Як працюють банки під час карантину можна прочитати у нашому матеріалі.
Джерело: Радіо НВ