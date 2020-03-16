PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Банківська система України готова до можливої кризи – НБУ

Українська банківська система наразі набагато краще підготовлена до кризових ситуацій, ніж це було у попередні роки.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій.

– Економічно Україна набагато краще підготовлена до кризових ситуацій, ніж це було в попередні роки – під час 2014 чи 2008 року. У нас стабільна, ліквідна, добре капіталізована банківська система, працює система плаваючого курсоутворення, не накопичуються значні дисбаланси.

Він також додав, що інфляція в Україні значно знижується.

Читайте: Нацбанк вирішив відправляти українські гривні на карантин

Олег Чурій також зазначив, що сподівається на підписання програми співпраці з МВФ. Якщо ця програма буде підписана, то Україна зможе більш впевнено пройти кризу.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні діє карантин. Як працюють банки під час карантину можна прочитати у нашому матеріалі.

Джерело: Радіо НВ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка