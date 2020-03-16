Демографічну кризу не скасовували: Зеленський дав пораду на карантин

Президент України Володимир Зеленський назвав найдієвіший спосіб, як не заразитися новим коронавірусом.
– Усім раджу – залишайтеся вдома. Це найкращий спосіб, щоб не заразитися.
Будьте вдома. Читайте книжки, дивіться кіно. Ніхто не скасовував демографічну кризу в країні. Потрібно виправляти, – сказав глава держави.
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До слова, колишній голова МОЗ Уляна Супрун закликала не гаяти час під час карантину і зайнятися самоосвітою.
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