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Факти / Україна

Доба на Донбасі: 12 обстрілів, постраждали четверо українських військових

Внаслідок обстрілів на Донбасі двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення, ще двоє –  бойове ураження.

За добу бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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10 обстрілів зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, ще два – у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

Бойовики відкривали вогонь поблизу Пісків, Лебединського, Невельського, Павлополя, Широкиного, Старогнатівки, Луганського та Кримського.

Раніше поблизу Зайцевого російські снайпери поранили українського бійця.

Джерело: ООС

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