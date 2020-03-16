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Ірина Венедіктова очолить Офіс генпрокурора

Володимир Зеленський визначився з кандидатурою на пост Генпрокурора України.

Це Ірина Венедиктова, нинішня в.о. глави Держбюро розслідувань.

Ірина Венедиктова

Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок, 17 березня, призначить генеральним прокурором Ірину Венедіктову.

Проект постанови отримано Радою і передано на розгляд керівництва парламенту.

Читайте: Хто така Ірина Венедіктова – біографія та декларація

Як відомо, на позачерговому засіданні Верховної Ради 5 березня нардепи проголосували за недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.

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