В одеському управлінні поліції обмежили приймання громадян.

Підставою для таких дій назвали постанову, ухвалену Кабінетом міністрів 11 березня 2020 року.

Приймати будуть лише лише з невідкладних питань, а саме видача евакуйованого транспортного засобу.

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Також це стосується повернення посвідчення водія відповідно до судового рішення (за умови закінчення строку дії тимчасового дозволу на право керування та за наявності судового рішення).

– З усіх інших питань просимо звертатися до УПП у м. Одесі письмово або на електронну пошту, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Крім того, в Одесі пропонують створити пункти дезінфекції для обробки патрульних машин, Нацгвардії та слідчо-оперативних груп.

Нагадаємо, з 16 березня Одеса закрила на карантин усі заклади в місті з метою попередження інфікування коронавірусною інфекцією.

Джерело: Патрульна поліція Одеської області