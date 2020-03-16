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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Чернівцях: у якому стані четверо хворих

Четверо хворих на коронавірус у Чернівецькій області отримують симптоматичне лікування.

Зокрема, у першого в Україні хворого з Covid-19 наразі негативний тест на коронавірус. Якщо через дві доби він не зміниться, можна буде констатувати його одужання.

Загалом він почувається добре, температури немає.

– Пацієнт 2 – почувається добре. Температура лише ввечері. Пацієнт 3 – має пневмонію. Стан стабільний, йде на покращення. Пацієнт 4 – почувається добре. Немає температури. Усі пацієнти отримують симптоматичне лікування, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Коронавірус в Україні та світі: яка ситуація на 16 березня

Водночас очікуються результати тесту на коронавірус ще 15 осіб.

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.

13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу. В Україні оголошено карантин до 3 квітня

Фото: Dreamstime

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