Коронавірус у Чернівцях: у якому стані четверо хворих

Четверо хворих на коронавірус у Чернівецькій області отримують симптоматичне лікування.

Зокрема, у першого в Україні хворого з Covid-19 наразі негативний тест на коронавірус. Якщо через дві доби він не зміниться, можна буде констатувати його одужання.

Загалом він почувається добре, температури немає.

– Пацієнт 2 – почувається добре. Температура лише ввечері. Пацієнт 3 – має пневмонію. Стан стабільний, йде на покращення. Пацієнт 4 – почувається добре. Немає температури. Усі пацієнти отримують симптоматичне лікування, – йдеться у повідомленні.

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Водночас очікуються результати тесту на коронавірус ще 15 осіб.

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.

13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу. В Україні оголошено карантин до 3 квітня