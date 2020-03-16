У мешканця Чернівців, який став першим хворим на коронавірус в Україні, останній проведений тест на Covid-19 дав негативний результат.

Про це заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак під час брифінгу.

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За її словами, про одужання можна буде говорити лише тоді, коли у пацієнта буде два поспіль негативних результати тестування на коронавірус.

– Сьогодні ми отримали перший негативний результат від пацієнта №1, у якого попередні результати були позитивні. Через дві доби у цього пацієнта так само відберуть зразки, і якщо результат теж буде негативний, то можемо говорити про одужання і виписання пацієнта, – зазначила вона.

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.

13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу.