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Факти / Україна

Людей затисло в авто: на Дніпропетровщині легковик влетів у мінімаркет

У Дніпропетровській області водій автомобіля не впорався з керуванням та в’їхав у мінімаркет, в результаті чого постраждало двоє людей.

ДТП сталась поблизу селища Новоселівка Новомосковського району.

– Водій легкового автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з мінімаркетом Маяк, внаслідок чого двоє людей опинились затислими в автомобілі та потребували допомоги, – повідомляють у ДСНС.

Людей затисло в авто: на Дніпропетровщині легковик влетів у мінімаркет / 3 фотографии

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Наразі стан здоров’я двох постраждалих важкий.

Раніше під Києвом мікроавтобус влетів у легковик. Від сильного удару легковик полетів у кювет, а Volkswagen LT розвернуло на 180 градусів.

Джерело: ДСНС

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