У Дніпропетровській області водій автомобіля не впорався з керуванням та в’їхав у мінімаркет, в результаті чого постраждало двоє людей.
ДТП сталась поблизу селища Новоселівка Новомосковського району.
– Водій легкового автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з мінімаркетом Маяк, внаслідок чого двоє людей опинились затислими в автомобілі та потребували допомоги, – повідомляють у ДСНС.
-
Людей затисло в авто: на Дніпропетровщині легковик влетів у мінімаркет / 3 фотографии
Читайте: У Києві Volkswagen зіткнувся із Subaru і перекинувся: одна людина загинула
Наразі стан здоров’я двох постраждалих важкий.
Раніше під Києвом мікроавтобус влетів у легковик. Від сильного удару легковик полетів у кювет, а Volkswagen LT розвернуло на 180 градусів.
Джерело: ДСНСТеги: Дніпропетровська область, ДТПЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
-
Завантаження...