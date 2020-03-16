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Факти / Україна

Люди повинні якось їздити на роботу! Кернес відмовився закривати метро у Харкові

У Харкові не закриватимуть метро на час карантину.

Про це заявив мер Харкова Геннадій Кернес.

– Я проти закриття метро і закривати його не збираюся! Метро користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необґрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися, – сказав він.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-2019

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав уряд зупинити міжміське і міжобласне пасажирське сполучення і роботу метрополітенів з 12.00 дня 18 березня.

Джерело: Українська правда

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