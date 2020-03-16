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Факти / Україна / Суспільство

Маска не рятує від коронавірусу: МОЗ спростувало міф

У Міністерстві охорони здоров’я назвали міфом захист медичних масок від коронавірусу.

Маски захищають лише оточуючих від поширення інфекції хворими.

– Використовувати медичні маски потрібно тільки, якщо є ознаки гострого респіраторного захворювання, або якщо ви є медик і працюєте з пацієнтами, – кажуть у МОЗ.

Маска не рятує від коронавірусу: МОЗ спростувало міф / 1 фотография

Читайте: У Києві штрафуватимуть продавців без масок

Раніше Факти ICTV зібрали кращі фото із соцмереж, чим люди замінюють медичні маски. Серед саморобних захисних конструкцій є ліфчики, прокладки та туалетний папір.

 

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