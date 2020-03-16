Медперсонал, який працює з зараженими коронавірусом, отримає надбавку

Медичні працівники, які працюють з хворими на Covid-19 отримають надбавку у 200%.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
– Передбачені додаткові надбавки для медперсоналу та інших співробітників, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу.
Погодили десь на рівні 200% – буде виплачуватися надбавка медпрацівникам, які працюють з людьми, інфікованими коронавірусом, – заявив Радуцький на брифінгу у Верховній Раді.
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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.
13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу.