Медперсонал, який працює з зараженими коронавірусом, отримає надбавку

Медичні працівники, які працюють з хворими на Covid-19 отримають надбавку у 200%.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

– Передбачені додаткові надбавки для медперсоналу та інших співробітників, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу. Погодили десь на рівні 200% – буде виплачуватися надбавка медпрацівникам, які працюють з людьми, інфікованими коронавірусом, – заявив Радуцький на брифінгу у Верховній Раді.

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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.

13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу.