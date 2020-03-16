Мільйонні рахунки, кредити та пенсії. Що в кишенях у нових міністрів

Про нових міністрів багато розповіли їхні декларації. Виявляється, до уряду прийшли мільйонери та пенсіонери.

Найбагатший серед нових урядовців віце-прем’єр Олексій Резніков. Відомий український адвокат за минулий рік заробив рекорд для нового Кабміну 21 млн грн.

Дозволити собі такі видатки може і Олексій Чернишов, який задекларував понад 5,5 млн грн. Обігнавши за доходами навіть самого прем’єр-міністра – Дениса Шмигаля.

Проте живе новий прем’єр не на широку ногу, бо не має а ні квартири, а ні машини. Є щоправда будинок у Львові, але і той належить дружині, яка у прем’єра досить успішна.

Вадим Пристайко задекларував аж шість квартир, три з яких здає в оренду. У Олексія Чернишова 5 квартир. Стільки ж і в очільниці міністерства соцполітики Марини Лазебної. Та ще й одна з них в Росії.

Найбільший автопарк у віце-прем’єра Олексія Резнікова. В його гаражі Audi, Volkswagen, Porsche,а також баггі та квадроцикл. Не відстає і новий міністр розвитку громад Олексій Чернишов, у нього представницькі Mercedes і Range Rover. А ось у міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова в автопарку справжній раритет – Запорожець 1979 року випуску.

Читайте: Не більше 1,25 млн грн: Кабмін обмежив зарплати керівників держкомпаній

Фахівці скорочення зарплат урядовців називають помилкою. Міністру Кабінету міністрів Олегу Немчінову довелося взяти чималенький кредит у банку. Є аж два кредити навіть у міністра фінансів – Ігоря Уманського. І не гривневі, а валютні.

Легше хіба що буде пенсіонерам Кабміну, яких у новому уряді аж четверо. Тобто, житимуть вони не лише на міністерську зарплату, а й пенсію.

Найбільшу пенсію серед нових міністрів отримує Андрій Таран, майже 15 тис. грн на місяць, Ілля Ємець – приблизно 12, Сергій Бесараб – майже 8.

Більшість міністрів запевнили, попри маленькі зарплати, мають фінансові подушки безпеки, що й показали у своїх деклараціях. А якщо раптом щось приховали, це їм нічим не загрожує. Адже інформацію про свої статки подавали, ще будучи кандидатами на посади.

Зокрема, справжній фурор викликала декларація, яку подав Андрій Богдан – після звільнення з посади голови Офісу президента. Там класичний джентльменський набір українського чиновника.

Факти ICTV раніше писали про те, що нову модель нарахування зарплат топ-чиновникам представлять у лютому.