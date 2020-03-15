МОЗ та Facebook запускають сервіс миттєвого інформування про коронавірус

У рамках протидії поширенню вірусної інфекції Covid-19 в Україні Міністерство охорони здоров’я України разом з Facebook запускають розширений доступ до місцевих сповіщень Facebook з актуальною інформацією щодо коронавірусу з офіційних джерел МОЗ України.
У стрічці новин автоматично буде з’являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією.
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Також Facebook підтримуватиме офіційну сторінку Міністерства охорони здоров’я України.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано три випадки інфікування коронавірусом. Для недопущення поширення вірусу з 12 березня в Україні запроваджено карантин.
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