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Факти / Україна / Суспільство

На кордоні з Польщею затримали 50 тис. респіраторних масок

У Волинській області правоохоронці перешкодили вивозу респіраторних масок за кордон.

Інцидент трапився на пункті пропуску Ягодин між Україною та Польщею.

Затримали автомобіль, у якому виявили 50 тис. респіраторних масок, – повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Читайте: Коронавірус в Україні: яка ситуація станом на 16 березня

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України – зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, Словаччина хотіла в обхід закону купити маски в Україні.

Джерело: Офіс генпрокурора

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