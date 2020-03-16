Верховна Рада може відтермінувати подання електронних декларацій до 1 червня у зв’язку із запровадженням карантину в Україні.

Таке рішення ухвалили на засіданні погоджувальної ради 16 березня.

Депутати голосуватимуть щодо цього на позачерговому засіданні 17 березня.

Нагадаємо, держслужбовці зобов’язані до 1 квітня щорічно, декларувати свої доходи в електронній системі public.nazk.gov.ua.

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Крім цього, депутати планують звільнити на два місяці від сплати єдиного соціального внеску самозайнятих осіб, оскільки вони не можуть працювати під час карантину.

Як писали Факти ICTV, Верховна Рада України йде на карантин до 3 квітня. Нардепи працюватимуть без пленарних засідань.