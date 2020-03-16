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Факти / Україна

Рада проведе кілька позачергових засідань через Covid-19 – Качура

Через епідемію коронавірусу у парламенті відбудеться кілька позачергових засідань, заявив після засідання фракції Слуга народу народний депутат Олександр Качура.

– Ми на них також повинні прийняти запобіжники, щоб на українських громадянах не наживалися, не спекулювали. Я пропоную запровадити адміністративну та кримінальну відповідальність, – розповів нардеп.

Зокрема, як наголосив Качура, на позачерговому засіданні Ради 17 березня будуть розглядатися законопроекти щодо охорони здоров’я та економічні питання.

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– Режим роботи Ради у нас не змінився. Той, який був затверджений головою, він залишається, – додав він.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада України збереться на позачергове пленарне засідання. У пріоритеті – законопроект, що допоможе побороти поширення Covid-19 у країні.

Джерело: УНН

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