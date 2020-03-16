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Факти / Україна

Ще можна пішки: Зеленський дав пораду, як добиратися на роботу

Не можна чекати збільшення кількості хворих на коронавірус, тому маємо закрити все, де є велике скупчення людей, заявив президент Володимир Зеленський в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Метрополітен – це пріоритет. Як добиратися? Як людина, як президент я хотів би, щоб усі були дома. Це найліпший варіант боротьби з коронавірусом, – наголосив глава держави.

Водночас, за його словами, якщо треба якось добиратися на роботу, для цього є маршутки, таксі, тролейбуси та трамваї.

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– Інших варіантів, як доїхати, немає. Ще можна пішки, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський закликав Кабмін із 18 березня заборонити міжобласні пасажирські перевезення і роботу метрополітенів.

Фото: Офіс Президента

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