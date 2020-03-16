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Факти / Україна

Скільки українців заразилися коронавірусом за кордоном

Міністерство закордонних справ поінформувало, що вже шість українців заразилися коронавірусом за межами країни.

Інфіковані знаходяться в Італії, Німеччині, Молдові та ОАЕ.

– Зазначається, що за станом на 23.00 15 березня, за кордоном перебувають шестеро українців, заражених коронавірусом. З них двоє лікуються в Італії, двоє – в Німеччині, по одному в Молдові та ОАЕ, – заявили в МЗС.

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Крім того, п’ять громадян країни, у яких виявили Covid-19 за кордоном, вже одужали, та одна українка померла в Італії.

Раніше Факти ICTV писали, що в аеропорту Бориспіль медичні працівники провели експрес-тест на Covid-19 усім 123 евакуйованим особам з Італії.

Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявлено.

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