Справа Гандзюк: до України екстрадували підозрюваного Левіна

Підозрюваного у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна) екстрадували з Болгарії.

Літак з Москаленком (Левіним) прибув до Києва 16 березня. Співробітникам Служби безпеки України підозрюваного передали працівники Національного бюро Інтерпол.

Екстрадований перебуватиме під вартою до засідання суду, який обере йому запобіжний захід.

– Як і обіцяли, ми впевнено рухаємось до того, аби поставити фінальну крапку в справі Катерини Гандзюк, – заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

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Нагадаємо, Левін, на думку слідчих СБУ, це ключова фігура, яка підозрюється в організації вбивства Гандзюк, підбурюванні виконавців, наданні інформації про активістку.

У січні його затримали на території Болгарії. 22 січня Бургаський окружний суд Болгарії дозволив екстрадицію до України Левіна.