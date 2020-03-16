StarLightMedia зніматиме програми без глядачів і запускає інформаційні ролики про Covid-19

У зв’язку з ситуацією щодо поширення вірусу Covid-19, медіагрупа StarLightMedia ухвалила рішення кардинально обмежити кількість учасників студійних програм, які виробляються зараз.

– Компанія розуміє бажання телеглядачів, які очікують прем’єр і найновіших випусків улюблених програм в ефірі ICTV, Нового каналу і СТБ , але, безумовно, дотримується постанов і розпоряджень Кабінету міністрів України та КМДА та вживає всіх необхідних заходів, щоб убезпечити людей. Ми віримо, що всі відповідальні люди прийдуть до неухильного виконання рішення української влади про карантин, – пояснює керівництво холдингу.

StarLightMedia змінює технологічний цикл виробництва студійних програм за участю глядачів, відмовляючись від їхнього залучення у всіх програмах, де це можливо, або ж кардинально скорочуючи їхню кількість відповідно до постанов і розпоряджень уповноважених органів.

Окрім зміни правил виробничого процесу, впроваджено низку профілактичних заходів в офісах компанії, медіагрупа також запускає серію інформаційних роликів, спрямованих на роз’яснення заходів профілактики Covid-19.

– Ми оприлюднимо ці ролики для вільного розповсюдження усіма зацікавленими медіа, користувачами соціальних мереж та усіма, хто зацікавлений у тому, щоб ми протиставили пандемії відповідальність, організованість і рішучість.

До слова, у Вікна-новинах екс-міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька щодня розповідатиме найважливіше, що треба знати про новий коронавірус.