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Факти / Україна

Ситуація не критична: Зеленський відзвітував про поширення коронавірусу

В Україні статистика поширення коронавірусу краща, якщо порівнювати з сусідніми країнами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в ефірі Свободи слова на ICTV.

– В Україні ситуація не критична, якщо порівнювати з нашими сусідами, у нас статистика краща.

На жаль, одна жінка з Житомирщини померла через Covid-19. У нас чотири захворювання у Чернівецькій області. Сьогодні в однієї людини тест показав негативний результат. Якщо через два дні результат знову буде негативним, значить, людина одужала.

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Також, на жаль, вже є два випадки у Києві, інфіковані у лікарні, – відзвітував лідер держави.

Нагадаємо, Зеленський закликав Кабмін із 18 березня заборонити міжобласні пасажирські перевезення і роботу метрополітенів.

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