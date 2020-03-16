У Чернівцях померла жінка з підозрою на коронавірус

О 19.00 у Чернівцях померла жінка, яка лежала у лікарні з підозрою на коронавірус.
Смерть настала в результаті хронічної патології, яка не пов’язана з підозрюваним діагнозом.
Незадовго до смерті у жінки взяли аналізи на коронавірус. Результати очікуються найближчим часом.
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Якщо діагноз підтвердиться, це буде друга смерть в Україні пацієнта, хворого коронавірусом.
Нагадаємо, 13 березня померла 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована з лабораторно підтвердженим випадком Covid-19. Жінка перебувала на апараті штучної вентиляції легенів, але врятувати її не вдалося.
Джерело: Чернівецька облдержадміністрація
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