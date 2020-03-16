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Факти / Україна

У Києві підтвердили два випадки коронавірусу

16 березня тест підтвердив два перші випадки зараження Covid-19 у Києві.

– Сьогодні, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки Covid-19. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-2019

На сьогодні в Україні підтверджено сім випадків інфікування коронавірусом, з них один – летальний (пенсіонерка з Радомишля Житомирської області).

Раніше у Чернівцях померла жінка, яка лежала в лікарні з підозрою на коронавірус. Смерть настала внаслідок хронічної патології, яка не пов’язана з підозрюваним діагнозом.

У  КМДА повідомили про запровадження у Києві з 17 березня додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу.

Фото: Dreamstime

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