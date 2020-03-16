У Львові госпіталізували чотирьох людей з підозрою на коронавірус

У Львові чотирьох людей, які приїхали з країн, де зафіксовані випадки захворювання на коронавірус та мають симптоми гострого респіраторного захворювання, госпіталізували.

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– Госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто вони хворіють впродовж 2−3 днів. Стан – середньої тяжкості, загроз життю нема. У всіх відібрані матеріали і скеровані в лабораторний центр у Київ для проведення тестування. Хворі отримують лікування в інфекційній лікарні, вони ізольовані, – зазначив начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

Раніше Факти ICTV писали, що 16 березня в Україні лабораторно підтвердили ще два нові випадки Covid-19 в Чернівецькій області.

Джерело: Львівська міська рада