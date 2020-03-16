PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Львові госпіталізували чотирьох людей з підозрою на коронавірус

У Львові чотирьох людей, які приїхали з країн, де зафіксовані випадки захворювання на коронавірус та мають симптоми гострого респіраторного захворювання, госпіталізували.

Читайте: Коронавірус в Україні та світі: яка ситуація на 16 березня

– Госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто вони хворіють впродовж 2−3 днів. Стан – середньої тяжкості, загроз життю нема. У всіх відібрані матеріали і скеровані в лабораторний центр у Київ для проведення тестування. Хворі отримують лікування в інфекційній лікарні, вони ізольовані, – зазначив начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

Раніше Факти ICTV писали, що 16 березня в Україні лабораторно підтвердили ще два нові випадки Covid-19 в Чернівецькій області.

Джерело: Львівська міська рада

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка