Україна отримає 1 млн тестів на коронавірус 21 березня – Зеленський

Україна отримає 1 млн швидких тестів на коронавірус 21 березня.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
– У суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів вже в Україні. Це буде десь на 1 млн осіб. Це для нас дуже важливо, все буде відправлено в лікарні, – сказав він.
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Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що поставки експрес-тестів в Україну на коронавірусну інфекцію очікуються 16-17 березня. За його словами, незабаром очікується поставка 50 тест-систем, на кожній з яких можна досліджувати 100 зразків.
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