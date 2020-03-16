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Факти / Україна

Україна отримає 1 млн тестів на коронавірус 21 березня – Зеленський

Україна отримає 1 млн швидких тестів на коронавірус 21 березня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– У суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів вже в Україні. Це буде десь на 1 млн осіб. Це для нас дуже важливо, все буде відправлено в лікарні, – сказав він.

Читайте: Тести на коронавірус потрібно робити лише тоді, коли є симптоми – Ляшко

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що поставки експрес-тестів в Україну на коронавірусну інфекцію очікуються 16-17 березня. За його словами, незабаром очікується поставка 50 тест-систем, на кожній з яких можна досліджувати 100 зразків.

Джерело: Свобода слова

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