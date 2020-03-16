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Факти / Україна / Суспільство

Українцям в Італії продовжать термін перебування на 30 днів

У Посольстві України в Італії оприлюднили інформацію стосовно правомірності перебування українців у державі після завершення терміну дії дозвільних документів.

З 2 березня 2020 року Італія призупинила роботу адміністративних центрів з надання послуг іноземцям та, відповідно, унеможливила подання запитів на отримання чи поновлення дозволів на проживання.

– Аналогічне 30-денне призупинення передбачене для декларування своєї присутності відповідно до закону № 68/2007, – йдеться у повідомленні.

 

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Для уникнення проблем із законністю перебування в Італії у посольстві закликали українців подати заяву про видачу або поновлення дозволу на проживання після завершення 30-денного періоду призупинення.

Посольство України в Італії просить неухильно дотримуватись італійського законодавства та захисних мір проти вірусу Covid-19.

Нагадаємо, у керівництві Держприкордонслужби заявили, що українські туристи із Єгипту мають повертатись додому самотужки.

Фото: Dreamstime

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