В евакуйованих з Італії пасажирів не виявили Covid-19

В Аеропорту Бориспіль медичні працівники провели експрес-тест на Covid-19 усім 123 евакуйованим особам з Італії.

Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявлено.

Італійські медики здійснили медичний огляд пасажирів до посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг.

Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом всього польоту проводили медико-санітарний нагляд.

Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест.

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Всі евакуйовані зобов’язались здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду).