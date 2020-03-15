В евакуйованих з Італії пасажирів не виявили Covid-19

В Аеропорту Бориспіль медичні працівники провели експрес-тест на Covid-19 усім 123 евакуйованим особам з Італії.
Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявлено.
Італійські медики здійснили медичний огляд пасажирів до посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг.
Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом всього польоту проводили медико-санітарний нагляд.
Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест.
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Всі евакуйовані зобов’язались здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду).
Нагадаємо, три автобуси з українцями затримали, тому що Словенія закрила свій кордон для в’їзду з Італії, де поширюється коронавірус.
Ситуацію з українцями у Словенії, які застрягли на кордоні, коли поверталися з Італії до України, взяв під особистий контроль міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
15 березня о 16.00 літак авіакомпанії SkyUp вилетів в Італію, аби з Венеції евакуювати українців, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.