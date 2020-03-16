В Івано-Франківську через коронавірус оголосили карантин

В Івано-Франківську для запобігання поширенню коронавірусу вводять строгий карантин.
Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
З півночі 17 березня в місті закриваються всі заклади громадського харчування, ТРЦ і магазини, крім продуктових, аптек і заправок.
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Також в обмеженому режимі працюватимуть Центри надання адміністративних послуг та філії Департаменту соціальної політики.
Комунальний транспорт – тролейбуси і автобуси працюватимуть за графіком вихідного дня.
– Прошу не виходити без зайвої потреби з дому, залишатися на самоізоляції, – сказав Марцінків.
Раніше Факти ICTV писали, що в Україні через карантин обмежили реєстрацію шлюбів.
Джерело: ruslan.martsinkiv
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