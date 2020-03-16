Укрпошта продовжить працювати в умовах карантину, проте з деякими змінами. Графік компанії залишається незмінним.

Про це на сторінці Укрпошти у Facebook повідомив Ігор Смілянський.

За його словами, нововведення спрямовані на збереження з здоров’я працівників та клієнтів компанії.

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На час карантину в Укрпошті закликали уникати великих черг та пам’ятати про необхідну відстань між людьми у громадських місцях.

Для цього у відділеннях відведено спеціальну жовту лінію, за яку не потрібно переходити, якщо біля вікна стоять люди.

Також Смілянський нагадав про щасливі години Укрпошти, коли комісія за комунальні платежі до 13:00 є вдвічі меншою.

– Якщо у вас є така можливість, приходьте після 13:00, щоб найменш захищені верстви населення, а також групи найбільшого ризику для короновірусу змогли скористатися нашими послугами вранці, – нагадав він.

Також у компанії нагадали про онлайн-сервіси Укрпошти. Зокрема, працюють послуги відстеження відправлень та переказу коштів.

Нещодавно Укрпошта повідомляла, що з 16 березня збільшиться термін доставки посилок.