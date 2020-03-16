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Факти / Україна / Політика

Законопроект про коронавірус з’явився на сайті Ради (ДОКУМЕНТ)

На сайті парламенту опубліковано текст законопроекту №3219 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19).

Цей документ Верховна Рада розгляне на позачерговому пленарному засіданні 17 березня.

Законопроектом передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.

Читайте: Боротьба з коронавірусом, доступні ліки та земля: що розглядатиме Рада на засіданні 17 березня

Законопроект про коронавірус

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що Верховна Рада України йде на карантин.

Фото: Dreamstime

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