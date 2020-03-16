PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський – бізнесу: Ситуація з коронавірусом не критична, але допомога потрібна

Президент України Володимир Зеленський закликав великий бізнес долучитися до боротьби проти поширення нового коронавірусу в нашій країні.

Голова держави закликав бізнесменів допомогти із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів.

– В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців, – сказав Зеленський на зустрічі з власниками і топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп 16 березня.

Читайте: Зеленський доручив доплатити пенсіонерам 1 тис. грн через карантин

Бізнесмени погодилися з пропозиціями президента та пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів із протидії поширенню коронавірусу.

Як повідомлялося, Зеленський закликав із 18 березня заборонити міжобласні пасажирські перевезення і роботу метрополітенів.

Джерело: Офіс президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка