Зеленський – бізнесу: Ситуація з коронавірусом не критична, але допомога потрібна

Президент України Володимир Зеленський закликав великий бізнес долучитися до боротьби проти поширення нового коронавірусу в нашій країні.

Голова держави закликав бізнесменів допомогти із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів.

– В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців, – сказав Зеленський на зустрічі з власниками і топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп 16 березня.

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Бізнесмени погодилися з пропозиціями президента та пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів із протидії поширенню коронавірусу.

Як повідомлялося, Зеленський закликав із 18 березня заборонити міжобласні пасажирські перевезення і роботу метрополітенів.