Зеленський пригрозив Кернесу криміналом у разі зриву карантину

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву мера Харкова Геннадія Кернеса про відмову виконувати можливе рішення Кабінету міністрів про закриття метрополітенів через поширення коронавірусу.

– Кожна хвора людина в Харкові буде на його (Кернеса. – Ред.) відповідальності. З іншого боку, якщо він порушуватиме закон, а він починає це робити, на нього особисто чекає кримінальна відповідальність, – заявив Зеленський в ефірі Свободи слова на ICTV.

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Нагадаємо, раніше Кернес назвав абсолютно необгрунтованим заклик Зеленського призупинити роботу метро у Харкові і заявив, що “закривати підземку не збирається”.