Закон України про карантин через коронавірус – штрафи та кримінальна відповідальність

Верховна Рада 17 березня ухвалила низку тимчасових законів, які покликані боротися з розповсюдженням коронавірусу в Україні та попередити економічні ризики.

Зокрема, йдеться про закон №3219.

Для людей, які можуть бути інфіковані коронавірусом, передбачена адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину). А за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням – кримінальна відповідальність.

Адміністративна:

Штраф від 1 тис. до 2 тис. неоподаткованих мінімумів (від 17 тис. грн до 34 тис. грн), а для посадових осіб – від 2 тис. до 10 тис. неоподаткованих мінімумів (від 34 тис. грн до 170 тис. грн).

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Кримінальна:

Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, караються штрафом від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 51 тис. грн) або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Якщо такі дії спричинять загибель людей чи інші тяжкі наслідки, то винному загрожує від 5 до 8 років в’язниці.

Нагадаємо, 17 березня депутати Верховної Ради проголосували за закон щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції.

Документ передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом. Також є можливість взяти відпустку під час карантину. Передбачені додаткові виплати медперсоналу, який задіяний у ліквідації епідемії.