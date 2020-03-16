Алгоритм тестування на коронавірус змінено, системи є в 15 областях – МОЗ

Україна за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я змінила алгоритм тестування на коронавірус, тому кількість діагностувань на території нашої країни буде збільшено.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV.

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Нині тест-системи для діагностики нового коронавірусу COVID-19 наявні в 15 областях, додали в МОЗ.

Нагадаємо, тест одного з раніше інфікованих коронавірусом у Чернівецькій області показав негативний результат. Якщо за два дні результат знову буде негативним, значить, людина одужала.