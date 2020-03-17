Де купити маску в Одесі – список аптек

Одеса, як і решта України, через коронавірус Covid-19 перебуває на карантині.

У цей час обов’язково треба користуватися засобами індивідуального захисту.

Як заявили в одеській мерії, комунальне підприємство Одесафарм має у продажу медичні захисні маски.

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Факти ICTV публікують список аптек, де купити маску в Одесі.

Аптека №1, вул. М’ясоєдовська, 32, (МЛ №1), 788-28-72, 788-10-03 Аптека №2, вул. Дворянська, 10, (центр Рєзніка), 788-09-06 Аптечний пункт №1, вул. Жуковського, 30 (Медичний центр КП), 722-51-33 Аптечний пункт №2, вул. Космонавтів, 11/13 (ПБ №7), 709-95-69 Аптечний пункт №4, пр-т. Добровольського, 67 (ДМП №2), 706-43-56 Аптечний пункт №5, вул. Паустовського, 21 (ЖК №14), 770-93-17 Аптечний пункт №6, вул. Левітана, 62 (ЦПМСД №4), 788-28-97 Аптечний пункт №7, вул. Червонослобідська, 36, 783-13-10 Аптечний пункт №9, вул. Торгова, 29/31 (ЦПМСД №14), 788-97-98 Аптечний пункт 10, пров. Обсерваторний, 8 (ЦПМСД №2), 788-92-15 Аптечний пункт №11, вул. Болгарська, 38 (МП №1), 793-90-92 Аптечний пункт №12, вул. 43 Лінія, 17 (ЦПМСД №18 амбулаторія), 771-04-43 Аптечний пункт №13, вул. Ак. Гарькавого, 2 (ЦПМСД №10), 788-17-75 Аптечний пункт 15, вул. Ак. Філатова, 7 (ДМП №6), 796-95-10 Аптечний пункт №16, вул. Академічна, 14 (ЖК №5), 702-72-05 Аптечний пункт №17, вул. Ат. Чепіги, 54 (ЦПМСД №7), 788-10-04 Аптечний пункт №18, вул. Давида Ойстраха, 7 (ЦПМСД №28), 771-14-13

Нещодавно Факти ICTV повідомляли про ситуацію з карантином у Дніпрі. У місцевих аптеках практично не залишилося медичних масок та антисептиків.